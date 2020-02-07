Следователем следственного отдела МО МВД России «Татарский» возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации). Как установили оперативники, в январе 2020 года 45-летний житель города Татарска после совместного распития спиртного и возникшего конфликта нанес 48-летней сожительнице телесные повреждения. Полученные потерпевшей травмы, согласно медицинским критериям, оцениваются как тяжкий вред здоровью. Ранее фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.