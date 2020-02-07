Чановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя района Романа Криворучко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Криворучко был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений, однако не исправился и продолжил заниматься преступной деятельностью, связанной с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил Криворучко к 1 году лишения свободы, с лишением права на срок 2 года 6 месяцев заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

К приговору суд присоединил не отбытую часть наказания (по приговору Чановского районного суда Новосибирской области от 31.07.2019) и окончательно назначил 2 года лишения свободы с лишением права на 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу.