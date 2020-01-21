18 января в 12.05 в Татарске на ул. Чехова произошел пожар в частном доме. На момент прибытия первого подразделения дом изнутри был полностью охвачен открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены кухня, две комнаты и веранда дома на площади 42 кв.м. В 12.40 пожар был потушен. Работало звено газодымозащитной службы. На пожаре погибла пенсионерка 1938 г.р. Частный дом не был оснащен автономным дымовым пожарным извещателем.





18 января в 15.19 в Татарске на ул. Свободы произошел пожар в частном доме. В результате пожара огнем повреждены веранда и кровля частного дома. В 16.00 пожар был полностью ликвидирован, подвоз воды осуществлялся от пожарного гидранта на расстоянии 1 км. Причина пожара – неисправность газового водонагревателя.





18 января в 19.30 в Татарске на ул. Аэродромная произошло возгорание в бане. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие. В 19.40 пожар был потушен. Причина пожара – неисправность печи.

На тушение пожаров привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.