Добавить комментарий (1)

В Татарском районе перед судом предстанет директор спортивной школы, обвиняемый в хищении денег учреждения.

Заместитель Татарского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора спортивной школы за мошенничество в крупном размере.

Директору муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Татарского района Новосибирской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, с апреля 2017 г. по июль 2018 г. директор учреждения принял на должность «тренера-преподавателя» жителя г. Татарска, однако фактически работа им не осуществлялась.

Директор вносил недостоверные сведения в табеля учета рабочего времени, в протоколы заседаний по распределению премий и в приказы о стимулирующих выплатах, отмечал «присутствие» работника.

После начисления заработной платы денежные средства обналичивались и передавались директору учреждения.

Таким образом злоумышленнику удалось похитить более 480 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Татарский районный суд Новосибирской области.