Новые автоклубы позволят разнообразить культурную жизнь в районах Новосибирской области.

Торжественная презентация передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), поступивших в регион в рамках реализации национального проекта «Культура», прошла в Новосибирской области 21 января. Ключи от шести автоклубов главам районов вручил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

«От имени Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова поздравляю вас с этим знаковым событием, реализованным в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Это новое явление для нашего региона, которое повысит доступность культурной среды, особенно – для жителей отдаленных населенных пунктов. В 2020 году работа будет продолжена – запланировано приобретение еще семи новых автоклубов», – отметил Сергей Нелюбов.

Первые автоклубы, поступившие в конце 2019 года, переданы в шесть районов Новосибирской области – Маслянинский, Чановский, Мошковский, Чулымский, Северный и Куйбышевский. В 2020 году передвижные многофункциональные культурные центры получат еще семь районов – Колыванский, Венгеровский, Татарский, Сузунский, Баганский, Барабинский и Карасукский.

Передвижные многофункциональные культурные центры отечественного производства реализованы на базе автомобилей ГАЗон NEXT и КамАЗ.

Они укомплектованы звуковым, световым, мобильным проекционным экраном с короткофокусным проектором и сценой-трансформером. Функциональные возможности автоклубов позволяют проводить культурно-массовые, зрелищные мероприятия (народные праздники, фестивали, выступления творческих коллективов, концерты и т.д.) на любой, доступной для проезда территории, на открытых летних и зимних площадках. Благодаря оснащению передвижных центров интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов.

В план мероприятий передвижных многофункциональных культурных центров входят программы для детей, для людей старшего поколения, кинопоказы. Планируемый охват населения мероприятиями автоклубов в 2020 году – около 15 000 человек. Ожидается, что в 2020 году в регионе пройдет около 600 мероприятий, организованных с использованием автоклубов.