Татарский межрайонный прокурор организовал проверку в связи с произошедшим 18 января т.г., в дневное время пожаром торгового здания в г. Татарске по ул. Ленина, 104.

Предварительно установлено, что в изолированном помещении площадью около 800 кв. м. произошло возгорание павильона детской одежды «Мир детства». Собственником помещения и арендатором являются индивидуальные предприниматели.

В тушении пожара задействовано 7 единиц пожарной техники и 28 человек. Пожар ликвидирован полностью.

По факту пожара отделом ГУ МЧС России (ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам) проводится уголовно-процессуальная проверка, итоги которой взяты в прокуратуре на контроль. Причины пожара, размер материального ущерба устанавливаются.

Татарская межрайонная прокуратура в связи с произошедшим в торговом здании пожаром проверит полноту и законность ранее проведенных органом пожарного надзора проверок, достаточность принятых должностными лицами мер.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.









Возгорание в ТЦ «Швейка» произошло 18 января в 16.30 в Татарске. Уже через пару минут пожарно-спасательные расчеты прибыли на место происшествия. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на первом этаже трёхэтажного здания наблюдалось плотное задымление, из окон которого шёл густой черный дым. Звено газодымозащитной службы незамедлительно направились на обнаружение очага пожара и для проверки наличия людей внутри. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Чуть более часа понадобилось пожарным для локализации возгорания на площади 120 кв. м., спустя 12 минут ликвидировано открытое горение. В 18.28 огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности.

В тушении пожара задействовано 28 человек и семь единиц техники. В результате пожара никто не пострадал, причину возгорания выясняют дознаватели.