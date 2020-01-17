16 января в 14.24 в Усть-Тарке по ул. Комсомольская произошло возгорание в частном доме. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Площадь пожара составила 100 кв.м. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования. В 16.20 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 4 единицы техники и 9 человек личного состава. Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 470 м.





16 января в 19.44 произошел пожар в квартире многоквартирного двухэтажного жилого дома в с. Ускюль. В результате пожара повреждено кресло. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.