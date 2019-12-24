В рамках реализации проекта «Выбор за мной!» при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации специалисты Комплексного центра соцобслуживания Татарского района совместно с Молодёжным центром организовали благотворительную акцию по сбору детских игрушек и подарков к Новому году для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Центре помощи детям.

Волонтерская деятельность позволяет воспитать у трудных подростков любовь и сострадание к ближним, желание помочь в трудной ситуации, расширить представления о доброте. Чтобы поздравление прошло более интересно участников проекта переодели в мультяшных героев.

Роза Барбоскина, львёнок, обезьянка отправились поздравить детей с наступающим Новым годом, они играли с детьми в «Ручеек», пели песни, танцевали. В конце мероприятия детям вручили игрушки и гелиевые шары. Итогом мероприятия стала совместная фотография.

Благодаря неравнодушным жителям Татарска игрушек собрали большое количество, поэтому участники проекта решили на этом не останавливаться и вручили игрушки детям, проживающим в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также немобильным детям – инвалидам.



