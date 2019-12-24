Самые волшебные, семейные из всех праздников — Новый год и Рождество, которые одинаково ждут и взрослые и дети. Но для одиноких людей порой являются периодом очень сложным. Поэтому наши волонтёры клуба «Мы за здоровый образ жизни и семейные ценности» решили подарить праздник одиноким пожилым людям, проживающим в отделении милосердия для престарелых и инвалидов п. Октябрьский, а так же для пожилых жителей с. Усть-Тарка и провели акцию «Волшебные снежинки доброты». Цель акции: создать праздничную атмосферу представителям старшего поколения, окружить вниманием и заботой тех, кому ее особенно не хватает.





О.А. Забабурина, руководитель клуба волонтёров:

- В течение месяца дети своими руками изготавливали новогодние елки, снежинки и другие поделки на новогоднюю тематику, которыми можно украсить комнаты и окна. И вот итог: кружевные снежинки запорошили окна, стены социальных домов, приближая долгожданный праздник. Снежинки, елочки, казалось бы мелочь, но для пожилых, и чаще всего одиноких людей, такое событие навсегда останется в памяти! Радуясь празднику, волонтёры стараются не забывать о тех, кому одиноко в эти праздничные дни.



