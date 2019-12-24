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Кинозал "Родина" поздравляет всех зрителей с наступающим Новым годом! Приходите к нам на Новогодние премьеры.

 
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Источник: Кинозал "Родина"  

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