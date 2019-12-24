Skip to content
??°C
Сегодня:
Завтра:
Вход
Регистрация
Восстановить пароль
Кабинет
Главная
Новости
Блоги
Добавить
Частные объявления
Город
Карта нарушений
100 лет Татарску
Афиша
Справка
Автобусы
Поезда
Сайты
Организации
Литературная карта
Программа "Отчий дом"
Фото
Фотогалерея
Панорамы
Газета
Архив
Контакты
Погода
О сайте
Меню
24.12.2019 | 11:00
Информатор
82
Кинозал "Родина" поздравляет всех зрителей с наступающим Новым годом! Приходите к нам на Новогодние премьеры.
Источник:
Кинозал "Родина"
В Татарске дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили к Новому году мягкие игрушки
Татарская и Чановская районные больницы получили новые машины "скорой помощи"
Добавить комментарий (0)
Ваше имя:
*
Сколько 700 плюс 40?
В данный момент, комментариев нет.