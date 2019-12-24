Постановление о признании многоквартирного дома по ул. Пушкина, 1А аварийным было подписано 11 декабря и.о. главы города М.В. Фотьевым. Отделу строительства, архитектуры и ЖКХ города поручено организовать работу по проведению реконструкции и отселению жильцов в срок до 2025 г. Отделу экономики, имущества и земельных отношений администрации Татарска поручено заключить с гражданами, подлежащими отселению, договоры найма жилых помещений на время проведения реконструкции дома.

Многоквартирный дом по ул. Пушкина,1А был построен в 1990 г., в нем 106 квартир.