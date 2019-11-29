В Татарске после прокурорского вмешательства завершены работы по капитальному ремонту имущества в многоквартирном доме. Татарским межрайонным прокурором проведена проверка соблюдения законодательства о капитальном ремонте.
Прокурорской проверкой установлено, что ООО «РегионЭкоСтрой» осуществляло капитальный ремонт двухэтажного многоквартирного дома по ул. Ленина в с. Николаевка Татарского района.
Срок выполнения фирмой работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения и теплоснабжения был значительно, на несколько месяцев нарушен.
Руководителям общества и Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области прокурор внес представления, в результате рассмотрения которых капитальный ремонт в многоквартирном доме завершен в полном объеме, все нарушения устранены.
Источник: Прокуратура НСО