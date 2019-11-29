В Татарске после прокурорского вмешательства завершены работы по капитальному ремонту имущества в многоквартирном доме. Татарским межрайонным прокурором проведена проверка соблюдения законодательства о капитальном ремонте.

Прокурорской проверкой установлено, что ООО «РегионЭкоСтрой» осуществляло капитальный ремонт двухэтажного многоквартирного дома по ул. Ленина в с. Николаевка Татарского района.

Срок выполнения фирмой работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения и теплоснабжения был значительно, на несколько месяцев нарушен.