На этой неделе организация опубликовала доклад. В котором говорится о несоответствие РУСАДА мировым стандартам. Якобы российская сторона намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг. Кроме этого, отечественным спортсменам могут запретить выступать на соревнованиях под российским флагом. А также Россия может лишиться права проведения крупных спортивных мероприятий. В том числе и молодежного первенства по хоккею. Решение будет вынесено 9 декабря в Париже.