29 ноября областной телеканал ОТС начал вещать в цифровом мультиплексе – вставки региональных телеканалов появились в сетке телеканала «Общественное телевидение России» в составе программ цифрового эфирного ТВ.
Важность такого решения прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «ОТС это канал, уже зарекомендовавший себя в регионе. Его любят зрители – и в нашей столице, и особенно в сельских регионах. Переход на цифру, конечно, вызывал некоторые опасения, что потеряется доступ, и поэтому такое решение очень радует. Это возможность смотреть любимые передачи на ОТС тысячам телезрителей. Я это поддерживаю и желаю коллективу ОТС снимать не только качественную картинку в новом цифровом формате, но и готовить качественные сюжеты , качественные интервью, качественные программы», – отметил глава региона.
Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, будет не только существенно увеличен объем регионального вещания в современном цифровом формате (ежедневный объем регионального вещания составит 5 часов в день: 3 часа утром – с 6.00 до 9.00 и 2 часа вечером – с 17.00 до 19.00). Также будет достигнут максимально возможный охват населения программами регионального канала.
В случаях возникновения затруднений с приемом цифрового телевидения консультацию специалистов можно получить по телефонам федеральной горячей линии 8-800-220-20-02 и региональной горячей линии 296-98-11.
Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, будет не только существенно увеличен объем регионального вещания в современном цифровом формате (ежедневный объем регионального вещания составит 5 часов в день: 3 часа утром – с 6.00 до 9.00 и 2 часа вечером – с 17.00 до 19.00). Также будет достигнут максимально возможный охват населения программами регионального канала.
В случаях возникновения затруднений с приемом цифрового телевидения консультацию специалистов можно получить по телефонам федеральной горячей линии 8-800-220-20-02 и региональной горячей линии 296-98-11.
Источник: Правительство НСО