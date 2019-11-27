«Дорогие друзья! Информируем вас о том, что 3 декабря объявлена акция #Щедрыйвторник - Всемирный день благотворительности, который впервые прошел в России в 2016 г. Основная цель инициативы заключается в развитии культуры благотворительности, поддержке добровольчества.

Мы объявляем благотворительную акцию #ЩедрыйВторник, и запускаем с 28 ноября по 1 декабря 2019 г. включительно с 18.00 до 20.00 часов. В течение 4-х дней по адресу г. Татарск, улица Ленина, 67А Открытое пространство «Библиотека» (Центральная библиотека) для всех желающих принять участие будет открыт пункт по сбору мягких игрушек для воспитанников реабилитационного центра города Татарска.

По завершении акции 3 декабря 2019 г. в 12.00 все собранные игрушки будут направлены в Комплексный центр социального обслуживания населения Татарского района Новосибирской области.

Список всех принявших участие в благотворительной акции #ЩедрыйВторник будет опубликован в социальной сети vk.com https://vk.com/id268020154»

Молодежный центр Татарского района