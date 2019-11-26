22 ноября в 20 часов 37 минут произошел пожар в частном доме д. Николаевка Чановского района Новосибирской области. В результате пожара огнем поврежден пол в помещении кухни, работниками пожарной охраны обнаружен погибший мужчина 1964 г.р. По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Причина пожара устанавливается.
В связи с прохождением отопительного периода и низкими температурами Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает:
При эксплуатации печного отопления:
- Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений.
- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.
- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до отхода ко сну.
- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.
- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;
- сушить вещи над печными плитами,
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;
- перекаливать печь;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
В связи с прохождением отопительного периода и низкими температурами Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает:
При эксплуатации печного отопления:
- Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений.
- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.
- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до отхода ко сну.
- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.
- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;
- сушить вещи над печными плитами,
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;
- перекаливать печь;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
Источник: ОНД и ПР по Чановскому району