За минувшие сутки в Новосибирск ой области в полицию поступили пять сообщений о грабежах. Преступления были совершены в Бердске, Барабинском, Татарском, Тогучинском и Черепановском районах.

26 ноября в Межмуниципальный отдел МВД России «Барабинский» поступило заявление от 36-летней местной жительницы о том, что неизвестный у дома по улице переулок Трудовой попытался вырвать у нее из рук сумку с мобильным телефоном. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 31-летнего жителя Барабинска, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж и кражу. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

В этот же день в Бердске в магазин е по улице Лелюха мужчина открыто похитил с прилавка бутылка коньяка. Работники магазин а сообщили о случившемся в полицию. По приметам сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее неоднократно судимого 18-летнего молодого человек без определенного места жительства. В настоящее время задержанный привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

город е Татарске 36-летний подозреваемый в ходе распития спиртных напитков похитил у потерпевшего наручные часы. При аналогичных обстоятельствах житель поселка Горный Тогучинского района отобрал у своего знакомого мобильный телефон. В Черепаново полицейские задержали 26-летнего местного жителя, который попытался похитить из магазин а планшетный компьютер

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Проводится расследование.