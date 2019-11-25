23 ноября жители дома №8 по улице Закриевского г. Татарска обратились в ЕДДС Татарского района с проблемой о снижении температурного режиме в своих квартирах. В целях организации соблюдения температурного режима в жилых квартирах названного дома, главой Татарского района в экстренном порядке была создана оперативная группа. В состав группы вошли представители администрации Татарского района, администрации города Татарска, управляющей компании «УК-Лидер» и ООО «Татарская тепловая компания».

Юрий Маркленович Вязов выехал на данный адрес, где при осмотре теплового узла дома № 8 поручил заместителю главы администрации Татарского района А.В. Герасименко взять под личный контроль данную ситуацию, а также запланировал проведение рабочего совещания по приведению в соответствие с установленными нормативами теплового режима в жилых домах города Татарска.