В период с 26 по 28 октября неизвестный путем срыва навесного замка проник в квартиру дома по улице Береговой в селе Кушаги Усть-Тарского района и совершил кражу 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления – безработная и ранее не судимая 37-летняя местная жительница.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.