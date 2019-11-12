Как самые дорогие реликвии храним мы в музеях и домашних архивах то, что связывает нас с далёкой и страшной войной. Каждый раз с трепетом вглядываешься в каждый поступивший экспонат…. В этот раз - немецкая монета 1942 г. Нашёл у себя во дворе и принёс её в музей Семён Лапин, ученик 3 класса и юный краевед из объединения «Краеведение». Во внутреннем круге в центре орёл с растопыренными крыльями, держащий в лапах дубовый венок со свастикой внутри, сверху орла по кругу надпись готическим шрифтом «Deutsches Reich» и год выпуска. Под внутренним кругом литера монетного двора и две перекрещенные дубовые ветви во внутреннем круге в центре большое число номинала: 50, вверху над внутренним кругом по кругу надпись готическим шрифтом Reichspfennig, внизу под внутренним кругом орнамент из дубовых ветвей.





Вот что мы о ней узнали из интернета: Рейхспфенниг - официальная разменная денежная единица Германии в 1924-1948 г., соответствовавший 1⁄100 рейхсмарки, а также служившая деньгами на оккупированных территориях в 1940-1945 годах. Немецкие военнослужащие получали такими деньгами зарплату и рассчитывались за товары, поставляемые интендантскими и другими службами.

Светлана Герцева, руководитель музея Киевской школы