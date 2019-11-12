10 ноября в 3.20 ночи в Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» поступило заявление от жительницы села Дмитриевка об угоне принадлежащего ей автомобиля Honda Fit.

Экипаж сотрудников ГИБДД остановил автомобиль на одной из улиц села. За рулем транспортного средства находился 20-летний сын потерпевшей. Выяснилось, что в этот день молодой человек отмечал свои проводы в армию. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он, ничего не сказав матери, сел за руль ее автомобиля и поехал кататься по селу.

В соответствии со ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» задержанный помещен в спецприемник.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится расследование.