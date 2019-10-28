18 октября в Татарске от дома по пер. Вокзальному неизвестный совершил угон автомобиля ВАЗ-2107. Обнаружив пропажу транспортного средства, владелец автомобиля обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель Омска в возрасте 18 лет. Автомобиль был найден оперативниками МО МВД России «Татарский» на территории Омской области. После проведения необходимых следственных действий транспортное средство будет возвращено владельцу.

Как установлено сотрудниками полиции, молодой человек угнал автомобиль, чтобы покататься.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.