Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следствия, 22 октября между двумя жителями Новопреображенки Чановского района произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин затаил обиду и решил отомстить. 23 октября в ночное время мужчины распивали алкогольные напитки в доме по ул. Садовой деревни Новопреображенка. В ходе распития, 35-летний мужчина лег спать, а в это время 40-летний мужчина взял топор и начал наносить ему удары в область головы. Происходящее увидели другие участники застолья и забрали топор у 40-летнего мужчины. Потерпевший с рубленными ранами в области головы и шеи был доставлен в медицинское учреждение, где в настоящее время находится под наблюдением врачей. Подозреваемый задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками уголовного розыска и доставлен к следователю СКР. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, сообщает Следственный комитет.