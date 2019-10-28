В воскресенье, 27 октября, в 18.25 по местному времени на станции Омск в кабине машиниста пригородного электропоезда №6674 сообщением Омск – Татарская за несколько минут до отправления произошло ложное срабатывание установки аэрозольного пожаротушения вагонов. В результате срабатывания установки кабина наполнилась дымом. Машинист предпринял меры по эвакуации пассажиров из состава. Пострадавших нет. Все пассажиры отправлены по маршруту резервным подвижным составом в 18.55. Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. На график движения других поездов инцидент не повлиял.

Как ранее сообщал «Новый Омск», в электричке, которая должна была следовать из Омска в Новосибирскую область, очевидцы сегодня увидели клубы дыма. Один из сотрудников РЖД, который, вероятно, надышался продуктами горения, пытался прийти в себя, стоя на коленях прямо на перроне. Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях в воскресенье, 27 октября.









