В Чановском районе Новосибирской области по предписанию Роспотребнадзора приостановлена работа блюдчанского социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних Комплексного центра соцобслуживания населения Чановского района. Как ранее сообщали «Вести-Новосибирск», восемь детей возвращают в семьи, четыре ребенка переводят в соцучреждение города Татарска.

Директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Татарска Юрий Клинг опроверг ранее распространенную «Вестями» информацию о том, что «мальчику, который сфотографировал ужин и рассказал о голоде родственнице, в татарском приюте места не нашлось». 17-летний подросток вместе с другими детьми прибыл в социально-реабилитационный центр, где будет находиться в течение двух месяцев.