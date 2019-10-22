Ночью 12 октября в городе Татарске был угнан автомобиль ВАЗ-21099, припаркованный в ограде многоквартирного дома по улице Ленина. Обнаружив пропажу транспортного средства, 33-летний хозяин автомобиля обратился в полицию. В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении угона. Им оказались безработные и ранее уже судимые за кражу 21-летний местный житель и 19-летний житель Чистоозерного района. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Угон»). Автомобиль возвращен законному владельцу. Проводится расследование.
Источник: МВД