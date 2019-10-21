Добавить комментарий (2)

Директор приюта с голодающими детьми в Новосибирской области уволилась, об этом сообщилаорганизация «Гражданский патруль» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Напомним, филиала МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Чановского района Новосибирской области» («Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних») оказался в центре скандала. Воспитанники пожаловались на порции еды низкого качества. Свои проверки учреждений провели прокуратура и Следственный комитет.
Прокуроры установили, что детей в приюте кормили по утратившим силу санитарным нормам и правилам. Детям всех возрастов давали одинаковые порции, «что привело к нарушению прав детей старшего возраста».
«По результатам проверки прокуратура внесла главе Чановского района (учредителю бюджетного учреждения) представление об устранении нарушений федерального законодательства», — сообщила пресс-служба ведомства.
В отношении заведующей приюта возбудили административное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.
«В Чановском районе Новосибирской области приостановлена работа блюдчанского социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних. Как сообщила директор Комплексного центра соцобслуживания населения Чановского района Татьяна Панкрац, работа филиала в селе Блюдчанское приостановлена по предписанию Роспотребнадзора. Восемь детей возвращают в семьи, четыре ребенка переводят в соцучреждение города Татарска. Также она рассказала, что уволена директор филиала Ольга Михайлова по собственному желанию», - говорится в сообщении «Гражданского патруля».
Активисты также добавили, что несовершеннолетние воспитанники приюта покидают стены блюдчанского центра. Мальчику, который сфотографировал ужин и рассказал о голоде родственнице, в татарском приюте места не нашлось. Его отправляют домой.
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Источник: Вести-Новосибирск