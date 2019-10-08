- Исполняющий обязанности Главы Татарского района Юрий Вязов продолжает знакомиться коллективами учреждений Татарского района.

- Уборка зерновых культур в Татарском районе близится к завершению. К началу этой недели семь хозяйств полностью закончили уборочные работы.

Новосибирск ая область готова к началу осеннего призыва. Первые отправки новосибирск их призывников на военную службу в осеннем призыве начнутся с 23 октября.

- Сотрудники ГИБДД выявили очередные нарушения.

- Родители учеников школы №4 прошли по маршрутам, которыми их дети добираются до учебного заведения

- Всех воспитателей и других работников дошкольного образования с профессиональным праздником поздравил исполняющий обязанности главы Татарского района Юрий Вязов.

- Работники кадровых служб и других государственных и муниципальных служащих выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».