5 октября в 1.30 в город е Татарске неизвестный совершил угон автомобиля ВАЗ-21053 от дома по улице Краснофлотской. Обнаружив пропажу транспортного средства, 66-летний хозяин автомобиля обратился в полицию.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении угона. Им оказался 19-летний ранее не судимый житель Венгеровского района.

Сначала подозреваемый, управлявший угнанным автомобилем, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции и помещен в изолятор временного содержания за правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Затем выяснилось, что он причастен к угону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Автомобиль возвращен законному владельцу. Проводится расследование.