4 октября в 3.50 в Щербаках Усть-Таркского района загорелось здание пилорамы. На момент прибытия пожарных, строение горело открытым огнем. В 6.59 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось три единицы техники и пять человек личного состава. Доставка воды осуществлялась подвозом от пожарного гидранта на расстоянии 3 км.

5 октября в 16.40 в Николаевке на ул. Некрасова загорелось сено. В результате пожара сгорело сена 80 центнеров. Пожар был ликвидирован к 5.00 следующего дня. На тушение привлекалось три единицы техники и семь человек личного состава.

6 октября в 18.28 в Чанах сгорело 18 центнеров сена. В 19.20 пожар был ликвидирован, сообщает МЧС. 5 октября в 1.22 в Богдановке ул.Мира загорелись надворные постройки. В результате пожара надворные постройки горели открытым огнем. В 5.40 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава. Доставка огнетушащих средств осуществлялась подвозом от гидранта на расстоянии 400 м.

7 октября в 1.19 в Татарске произошел пожар в квартире жилого дома по ул. Наливная станция, 7. Выгорела одна из комнат, квартира была закопчена. В 1.50 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава.