26 сентября в Татарске в 17.00 водитель 1991 г.р., управляя автомобилем Тойота Виц, двигался по ул. Ленина со стороны ул. Пушкина в сторону пер. Комсомольский и напротив дома 36 по ул. Ленина совершил наезд на малолетнюю девочку 2012 г.р. вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Ребёнок был доставлен в Татарскую ЦРБ, где ему был поставлен диагноз: политравма, множественные переломы 3-4-6-7-8 рёбер слева, ушиб левого легкого, пневмоторокс слева, тупая травма живота, ушибы мягких тканей лица, травматический шок 2-й степени. По факту ДТП проводится проверка.

Татарская Госавтоинспекция обращается ко всем родителям с призывом, на постоянной основе проводить беседы с детьми о правилах поведения на дороге и вблизи неё, а также о правилах перехода проезжей части. Пройти с детьми от учебного заведения до дома, указав самые опасные участки дорог, перекрёстки, пешеходные переходы. Проводите беседу с детьми, чтобы при переходе проезжей части по пешеходным переходам они убеждались в том, что водители остановились и пропускают их. Приобретите для своих детей светоотражающие элементы и закрепите их на верхней одежде, рюкзаках, тем самым снизите риск попадания своего ребёнка в ДТП.

Берегите детей! Их жизнь и здоровье в процессе передвижения по улицам и дорогам напрямую зависит от нас взрослых и их внимательности, знаний основ безопасности дорожного движения.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Татарский»