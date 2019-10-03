1 октября губернатор Андрей Травников назначил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Татарского района. В комиссию вошли: Сергей Семенович Орлянский ‒ заместитель начальника управления по работе с территориями министерства региональной политики Новосибирской области; Игорь Равильевич Умербаев ‒ депутат Законодательного Собрания Новосибирской области (по согласованию); Сергей Владимирович Федорчук ‒ министр образования Новосибирской области; Игорь Николаевич Яковлев ‒ министр региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что конкурс по отбору кандидатов на должность главы Татарского района пройдет 6 ноября. Решение о конкурсе была принято 19 сентября на 34-й сессии районного Совета депутатов, подписано и.о. главы района Ю.М. Вязовым, председателем Совета депутатов А.И. Шмаковым и опубликовано на сайте администрации района. В документе указаны требования к кандидатам, список предоставляемых документов. В их числе – программа по развитию района с конкретными предложениями по улучшению жизни. Приём документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе в рабочее время с 4 по 18 октября в каб. №27 администрации Татарского района, справки по тел.: 8 (383 64) 25-471, 21-088.

В конкурсную комиссию от Совета депутатов района были включены депутаты: Ирина Игоревна Воронцова, Виктор Васильевич Святаш, Сергей Анатольевич Метель и Александр Николаевич Архипов, председатель Совета добрых людей Татарского района. Конкурс пройдет 6 ноября, после чего будет назначена дата выборов главы района из победителей конкурса, а после – торжественная церемония вступления главы в должность.