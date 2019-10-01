В Татарском районе на 30 сентября было выполнено 90% плана по уборке зерна. Обмолочено 67 тыс. 705 га зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор при урожайности 13,9 ц/га составил 94 тыс. 208 тонн, из них 63 тыс. 370 тонн – пшеница. В Усть-Таркском районе уборка также близится к завершению. Валовый сбор зерна на 30 сентября составил 55 тыс. 225 тонн, урожайность – 14,8 ц/га, из убранного зерна пшеница составляет - 48 тыс. 509 тонн. В Чановском районе хлеборобы собрали 35 тыс. 370 тонн зерна, урожайность 14,3 ц/га, пшеницы в общем объеме – 26 тыс. 270 тонн.

В целом по области валовый сбор зерна после прохождения 90% уборочной составил 2 млн. 412 тыс. тонн, средняя урожайность зерна – 18,7 ц/га, средняя урожайность пшеницы – 17,8 ц/га. Пшеничный клин составил более 1 млн. 500 тыс. тонн.