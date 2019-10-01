Прокуратура организовала проверку сообщений СМИ о
некачественном питании детей в приюте. Прокуратура Чановского района
Новосибирской области организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о
некачественном питании несовершеннолетних в МБУ «Комплексный центр» Чановского
района «Социальный приют для детей и подростков». По сведениям СМИ дети в приюте
жалуются на некачественную еду, маленькие порции и недоедание, а также
отсутствие лекарственного обеспечения в выходные дни. Прокуратура с
привлечением контролирующих органов проверит качество питания, соблюдение
должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства,
об охране здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры
прокурорского реагирования. О результатах проверки областной прокуратурой будет сообщено
дополнительно.
Следственный комитет сообщает, что в ряде СМИ распространяется информация о некачественном питании воспитанников приюта для детей и подростков в Чановском
районе Новосибирск
ой области. В материалах журналисты упоминают, что дети жалуются на маленькие порции и плохое качество предоставляемой им еды. Также, по утверждению детей и подростков, заболевшие воспитанники приютов в выходные дни не обеспечены лекарствами в связи с тем, что болеутоляющие и жаропонижающие препараты хранятся в отдельном кабинете, к которому нет доступа в субботу и воскресенье.
По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Новосибирск
ой области незамедлительно организована доследственная проверка. С целью выяснения всех обстоятельств, изложенных в средствах массовой информации, в социальное учреждение выехали руководство и сотрудники регионального следственного управления. В рамках проверки в обязательном порядке будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц приюта и иных сотрудников, ответственных за надлежащее содержание детей в данном учреждении и обеспечение безопасности их жизни и здоровья.
Ход и результаты проверки по поручению Председателя Следственного комитета России взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.