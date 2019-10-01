Прокуратура организовала проверку сообщений СМИ о некачественном питании детей в приюте. Прокуратура Чановского района Новосибирской области организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о некачественном питании несовершеннолетних в МБУ «Комплексный центр» Чановского района «Социальный приют для детей и подростков». По сведениям СМИ дети в приюте жалуются на некачественную еду, маленькие порции и недоедание, а также отсутствие лекарственного обеспечения в выходные дни. Прокуратура с привлечением контролирующих органов проверит качество питания, соблюдение должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства, об охране здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. О результатах проверки областной прокуратурой будет сообщено дополнительно.