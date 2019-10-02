Мальчик выпал из трактора в Новосибирской области и погиб, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Инцидент произошел вечером 1 октября в Чановском районе области. 43-летний водитель управлял трактором с самодельным прицепом в поле возле села Тармакуль. Ехал с двумя пассажирами — женщиной и трехлетним мальчиком.

«По предварительной информации, в пути следования ребенок выпал из транспортного средства, не оборудованного кабиной, и попал под колесо прицепа. От полученных травм ребенок погиб до прибытия скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.