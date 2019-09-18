Пропавшего охотника обнаружили мертвым на озере Новояркуль Чановского района. Вечером 12 сентября мужчина ушел на промысел и не вернулся домой. Вызов с сообщением об исчезновении мужчины поступил оперативному дежурному глубокой ночью. Спасатели на лодке исследовали берег, но возле озера был обнаружен только мотоцикл охотника. Спасатели на лодке проверили камыши и берег со стороны озера. 15 сентября в 20.40 было найдено труп мужчины. Тело транспортировано на берег и передано сотрудникам РОВД, сообщили в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.