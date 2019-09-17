Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, теперь ветераны труда смогут получить ежемесячную выплату в любой точке России. Ранее при переезде в другой регион страны действие данной меры соцподдержки прекращалось.

Изменения внесут в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области». Они вступят в силу с 1 января 2020 года.

Также возобновят выплату ветеранам труда, которые до 1 января 2020 года не получали деньги из-за смены жительства в пределах России. Необходимо лишь подать соответствующее заявление.

«Ежемесячная денежная выплат ветеранам труда Новосибирской области в настоящее время с учетом индексации составляет 372 рубля 79 копеек», — сообщила пресс-служба правительства.

Почётное звание «Ветеран труда Новосибирской области» присваивают женщинам в возрасте 55 лет и мужчина в возрасте 60 лет. При этом у женщин должен быть стаж работы не менее 35 лет, из которых 15 лет составляет работа на территории Новосибирской области. У мужчин стаж работы — не менее 40 лет (из них 20 лет на территории Новосибирской области).