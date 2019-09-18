Демонстрационная поездка скоростного электропоезда «Ласточка» по ЗСЖД стартует в Омске 18 сентября.

В период с 18 по 21 сентября на Западно-Сибирской железной дороге состоятся демонстрационные поездки скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС-1П.

Главная цель поездки – оценка технической возможности запуска электропоезда «Ласточка» на магистрали в постоянном режиме, а также возможных перспектив участия субъектов РФ в организации межрегиональных железнодорожных перевозок данными электропоездами на Западно-Сибирской железной дороге.

Первый демонстрационный рейс стартует из Омска 18 сентября в 18:21 местного времени со станции Омск-Пассажирский. Время в пути между Омском и Новосибирском составит 6 часов 5 минут. По маршруту следования предполагается две технические остановки на станциях Кормиловка и Барабинская. В пути следования состав будут сопровождать специалисты завода-производителя и Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД», руководство Омского региона ЗСЖД, а также министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Скоростной пассажирский электропоезд «Ласточка» создан ООО «Уральские локомотивы» на основе платформы Siemens Desiro для компании «Российские железные дороги». Данный состав состоит из 5 вагонов, общая длина состава 130 метров. Его максимальная скорость составляет 160 км/ч. К важнейшим достоинствам российской «Ласточки» производители относят ее высочайшую ресурсоэффективность, надежность и комфортабельность. Состав оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в презентации проекта в г. Омске 18 сентября. Скоростной электропоезд будет выставлен на первом пути Омского железнодорожного вокзала. Начало мероприятия в 17:20, отправление скоростного электропоезда «Ласточка» в 18:21 местного времени.