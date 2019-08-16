В районах Новосибирской области создано 10 мобильных бригад для доставки пожилых селян в медучреждения.

Заместитель Губернатора Сергей Нелюбов 14 августа торжественно вручил представителям десяти районов Новосибирской области ключи от специальных автомобилей для доставки в медицинские организации пожилых граждан, проживающих в сельской местности – это предусмотрено федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Ключи от микроавтобусов Газель NEXT получили представители Колыванского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Северного, Татарского, Тогучинского, Усть-Тарского и Чановского районов. Транспортные средства предназначены для создания на базе районных муниципальных комплексных центров социального обслуживания населения десяти новых мобильных бригад для доставки пожилых граждан старше 65 лет в медицинские учреждения. Микроавтобусы адаптированы для перевозки маломобильных и инвалидов-колясочников, имеют электроподъемник для инвалидной коляски, систему ремней и креплений инвалидного кресла, кнопку для вызова водителя у мест пассажиров с ограниченной мобильностью. Автомобили приобретены за счет межбюджетных трансфертов в размере 19 млн рублей из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Сергей Нелюбов от лица Губернатора Андрея Травникова поздравил представителей районов области с этим событием. «Новосибирская область активно включилась в реализацию федерального проекта «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография». Приобретение специального автотранспорта – одна из его составляющих. Задача проекта – увеличение продолжительности жизни, в частности, через повышение доступности медицинской помощи для граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Это важный элемент формирования системы долговременного ухода», – подчеркнул он.

Проект «Старшее поколение» является межведомственным и реализуется совместно министерством труда и социального развития Новосибирской области, региональным министерством здравоохранения и муниципалитетами. В составе мобильных бригад будут работать медицинские и социальные работники, а также представители муниципальных центров социального обслуживания населения. Основной целью оказания помощи пожилым гражданам в транспортировке является проведение дополнительных обследований для своевременного выявления и предупреждения отдельных заболеваний, что является первым шагом к созданию системы долговременного ухода на территории нашего региона.

Справочно:

Федеральный проект «Старшее поколение» является частью национального проекта «Демография», который реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Среди региональных составляющих данного нацпроекта – «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Разработка и реализация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Укрепление общественного здоровья» и др.