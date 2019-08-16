Жителю с. Здвинск Новосибирской области с помощью судебных приставов удалось вернуть землю, «оккупированную» соседом под строительство своего дома.

В прошлом году в Доволенский районный суд за восстановлением своих нарушенных прав обратился владелец земельного участка, часть которого необоснованно была занята соседом под строительство жилого дома. Нарушение границ участка, на котором велось строительство, было установлено, когда стройка еще только начиналась, вместе с тем ответчик игнорировал замечания истца, утверждая, что строительство ведется на его земле. Изучив обстоятельства дела, суд встал на сторону истца и вынес решение об обязании ответчика освободить, незаконно застроенную им часть чужой земли. Однако гражданин не торопился исполнять решение суда, в результате чего исполнительный документ был направлен на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Здвинскому району Новосибирской области.

Судебный пристав уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также разъяснил ему права и обязанности. Вскоре мужчина пересмотрел свое отношение к сложившейся ситуации и приступил к исполнению решения суда. Чтобы разобрать свой почти достроенный дом мужчине понадобился не один день. В итоге участок был освобожден от постройки и приведен в первоначальное состояние, о чем судебным приставом был составлен соответствующий акт.

Неизвестно, как в дальнейшем сложатся отношения между соседями, но на сегодняшний день справедливость восторжествовала, претензии взыскателя удовлетворены в полном объеме.