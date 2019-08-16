В Сибири всплеск лихорадки Денге. Тропическую болезнь сибиряки стали привозить из отпусков. Больше всего случаев регистрируют в Новосибирской области.

Лариса Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области: «Если посмотреть статистику, за прошлый год у нас было зарегистрировано 23 случая заболевания, привезённых из этих стран. В этом году, за 7 месяцев этого года, ещё год незакончен, уже 22 случая. Сегодня это действительно очаг – юго-восточная Азия».

Также случаи заболевания фиксировали в Омской области, в Кузбассе и на Алтае. Привозят лихорадку туристы из Камбоджи, Вьетнама, Индии. В Таиланде и вовсе об эпидемии денге заявили официально. Заболевание переносит особый вид комаров. Симптомы как при обычной лихорадке: высокая температура, ломота в суставах, тошнота, слабость. На второй день – мелкая сыпь по всему телу. На лечение уходит не меньше двух недель, но опаснее всего повторное заражение. В этом случае заболевшему грозит острая почечная недостаточность – исход может быть летальным. Главная проблема в том, что вакцины от лихорадки Денге сегодня нет.

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