Добавить комментарий (1)

9 августа губернатор Андрей Травников посетит с рабочим визитом Усть-Таркский район. Глава Новосибирской области проконтролирует ход исполнения данных ранее поручений, а также ход и темпы реализации национальных проектов на территории района. Андрей Травников даст оценку темпам выполнения дорожных работ этого сезона в Усть-Таркском районе, реализации национального проекта «Жильё и городская среда», ознакомится с работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций дошкольного образования. В рамках поездки губернатор проведёт личный приём граждан.
Мероприятия рабочей поездки начнутся с посещения сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Мурашовское» в с. Мураши. Начало в 11.00.
В ходе рабочей поездки запланирован пресс-подход (ориентировочно в 14.00).
Источник: Правительство НСО