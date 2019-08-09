14 августа региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Новосибирской области проведёт выездной приём граждан в Татарском районе.

Программа

Личный приём заместителем региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» по Новосибирской области - Е.Коржовым (г.Татарск, ул.Ленина,96, с 10.30 до 12.30 и с 13.30 до 15.30).

Юридические консультации от юриста региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия», по Новосибирской области И.Владимировой (с.Киевка, ул.Гагарина, д.39, с 10.00 до 12.00 и с.Новомихайловка, ул.Учительская, д. 2А, с 14.00 до 16.00).

В рамках реализации проекта «Чистая страна» организована работа эко-мобиля на площади возле ДК для жителей Татарского района: эко-выставка, эко-викторина, мастер-классы, развлекательная программа, сбор макулатуры, батареек и пластика (площадь возле РДК, с 12.00 до 16.30).

Праздничное мероприятие, в рамках празднования 94-летия со дня образования Татарского район: награждение, концерт (МКУ ДО ДШИ «Радуга» 15.30).

Запись на приём по телефону 8 (383-64) 21-338 или 304-84-84.