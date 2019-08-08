7 августа территориальная избирательная комиссия Татарского района в центральной библиотеке организовала мероприятие, посвященное избирательному праву в Российской Федерации «Активность молодежи на выборах». В целях повышения уровня эффективности и качества правового просвещения участникам мероприятия была предложена игра «Право выбирать», в которую были включены вопросы, касающиеся избирательного права. Ее участниками стали студенты политехнического колледжа, находящиеся в это время на практике.

- Сегодня от активной гражданской позиции молодежи и взрослых людей, от отношения каждого к своей стране зависит настоящее и будущее нашей Родины – великой России. Каждое поколение имеет право выбирать свое будущее и определять пути развития. Надеемся, что прошедшее мероприятие поможет будущим избирателям понять значимость выборов, сформировать у подрастающего поколения активную жизненную позицию и не остаться равнодушными к судьбе своей страны, - рассказали в Территориальной избирательной комиссии.