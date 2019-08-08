Новосибирск В марте прошлого года в деревне Белехта Чановского района Новосибирск ой области открылся новый детский сад. Он расположился в здании, где раньше находились сельский клуб, спортивный зал, библиотека и краеведческий музей. По словам местных общественников, на переоборудование здания ушло примерно 1,5 миллиона рублей. Вот только новый детский сад пустует — в деревне нет детей, которые могли бы его посещать, пишет КП-

Местные дошколята, которых всего трое, продолжают ездить в детсад, расположенный в соседнем посёлке. Они привыкли к нему, поэтому родители не видят необходимости переводить их в новое детское учреждение. А тем временем жители Белехты на праздники остались без места для проведения общего досуга.

Как рассказала изданию Любовь Уткина, бывший директор Чановской средней школы №2, чьим структурным подразделением и должен был стать детский сад, новое детское учреждение в деревне было создано исключительно на благо местных жителей.

Но жители недовольны — они возмущены тем, что их лишили единственного места для отдых а в шаговой доступности. Поэтому люди обратились за помощью к общественной организации «Гражданский патруль».