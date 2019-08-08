В Усть-Таркском районе передано в суд уголовное дело о незаконной охоте. Дознавателем Межрайонного отдела МВД России «Татарский» окончено расследование по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота». В ходе дознания установлено, что днем 30 декабря 2018 г. двое жителей Омской области в возрасте 46 и 57 лет в запрещенные на охоту на косулю сибирскую сроки прибыли на территорию охотничьих угодий Усть - Таркского района. Здесь на окраине лесного массива с помощью снегохода с нартами указанные лица стали охотиться на косулю и убили одну самку. Злоумышленники разделали тушу добытого животного, после чего, упаковав в мешок, спрятали в снег на обочине автомобильной дороги «Старый Московский тракт – д. Резино». Преступная деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В результате преступных действий правонарушителей Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области причинен материальный ущерб в размере 40 тыс. руб. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, судом наложен арест на автомобили «Тойота Ланд Крузер 150 (PRADO)» стоимостью около 2 250 000 рублей и «Шевроле Нива», принадлежащие охотникам. В настоящее время указанным фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.