В Усть-Таркском районе прокуратура через суд добилась создания органами местного самоуправления похоронной организации. По результатам принятых мер прокурорского реагирования в Усть-Таркском районе создана специализированная служба в сфере похоронного дела – ООО «Усть-Таркское».

Прокуратура в 2018 году проверяла исполнение органами местного самоуправления (сельсоветами) законодательства при организации похоронного дела.

Установлено, что на территории района не учреждены специализированные службы в сфере похоронного дела, создание которых является обязанностью органов местного самоуправления сельских поселений.

По результатам проверки прокурор района внес главам 13 сельских поселений района представления об устранении выявленных нарушений законодательства, однако в их удовлетворении было отказано. Тогда прокуратура обратилась в суд с исками о понуждении органов местного самоуправления сельских поселений Усть-Таркского района создать специализированные службы в сфере похоронного дела, иски рассмотрены удовлетворены.

25.06.2019 года в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о юридическом лице – межмуниципальном хозяйственном обществе (ООО «Усть-Таркское»), в функции которого входит предоставление гарантированного (бесплатного) перечня услуг в сфере погребения, предоставление земельного участка для погребения и т.д.