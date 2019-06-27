27 июня в полицию поступило заявление от продавца магазина, расположенного по улице Краснофлотской в Татарске, о том, что неизвестный завладел продуктами питания и, не расплатившись, скрылся. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 40-летнего жителя города Татарска, ранее привлекавшего к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. При задержании полицейские изъяли у злоумышленника похищенные продукты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Проводится расследование.