В Татарске полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. В ночь на 29 июня с улицы Закиревского в г. Татарске бригадой скорой помощи был доставлен 58-летний житель города с проникающими ранениями грудной клетки и плеча. Сообщение о совершенном преступлении поступило в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был задержан 45-летний ранее не судимый житель г. Омска. Предварительно установлено, что в ходе совместного распития спиртного между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт. Около 3 часов ночи, находясь возле кафе на улице К. Маркса, омич несколько раз ударил жителя Татарска неустановленным предметом. Сейчас задержанный находится в полиции и дает показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.