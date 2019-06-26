25 июня в 2 часа ночи в селе Плотниково Новосибирск ой области двое неизвестных, разбив витрину в киоске, похитили три бутылки пива, после чего скрылись на автомобиле. Продавец торговой точки сообщила о произошедшем в полицию.

Ориентировка на транспортное средство и подозреваемых была незамедлительно направлена всем наружным службам полиции. В результате сотрудниками ДПС ГИБДД на автодороге с. Плотниково – с. Шмаково злоумышленники были задержаны. Стражи порядка доставили их в отделение полиции. Задержанными оказались ранее неоднократно судимые 33-летний житель Чановского района и 35-летний житель город Новосибирск а. Выяснилось, что один из фигурантов находится в розыске за уклонение от административного надзора.





Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.